Бюджет Грузии потерял 350 млрд долларов из-за прекращения авиасообщения с РФ

Грузия не дополучила 350 млн долларов в бюджет после того, как Россия ввела запрет на авиасообщение с соседним государством, передает РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление премьер-министра Георгия Гахарии.

"После того как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле, […] за пять месяцев бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов. Доходы от туризма на сегодня перевалили за 2 миллиарда, и это реальные деньги", - известил Гахария.

8 июля вступил в силу указ о запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Запрет был введен против массовых акций протеста в Грузию, которые начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места спикера грузинского парламента. Протестующие требовали отставок грузинского руководства, в том числе спикера, который вскоре сложил полномочия. Вскоре мирный протест перерос в стычки с полицией.