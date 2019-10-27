В США представили план по захвату Калининградской области блоком НАТО

В случае, если НАТО и Россия вынужденно схлестнутся в вооруженном конфликте, странам, входящим в блок, следует в первую очередь аннексировать Калининградскую область. Данное положение изложено в докладе старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда в США Ричарда Хукера.

В докладе подчеркивается, что эскалация конфликта неминуемо приведет к массовой гибели мирных жителей и масштабным разрушениям. При этом Россия "может проиграть из-за отставания от стран альянса в области военной авиации".

Хукер предположил, что превентивно Москва постарается изолировать балтийских "соседей" - Литву, Латвию и Эстонию - и укрепит подходы к Петербургу. Сей ход, однако, поможет силам НАТО в коалиции с ВВС США нанести удар по Калининграду и захватить его.

Хукер констатировал, что на раннем этапе Россия будет отстаивать свой отдаленный регион, однако наращивание сухопутного альянса США и Польши кардинально изменит расстановку сил, поэтому РФ "потеряет этот анклав", что станет "естественным возмещением ущерба за присоединение Крыма".

Следует добавить, что различного уровня эксперты не единожды представляли свои труды о возможной войне РФ и США и НАТО.