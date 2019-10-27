В Челябинске прошел чемпионат МВД по плаванию: полицейские состязались друг с другом, облаченные в форму

Паблик "Омбудсмен полиции" опубликовал запись с чемпионата МВД по плаванию, который состоялся в Челябинске. На видео борцы с преступностью состязаются друг с другом, будучи облаченными в служебную форму.

"В ноябре наряды полиции перейдут на зимнюю форму. И что тогда? В ушанках нужно будет плыть и в бушлатах?" - интересуется автор ролика.

Согласно информации, доступной на сайте ГУ МВД по Челябинской области, чемпионат прошел в бассейне "Строитель". В мероприятии поучаствовали 400 правоохранителей. В программу состязаний вошли заплывы на разные дистанции и различным стилем. В общекомандном зачете среди территориальных органов МВД России в первой группе лучшие результаты показали спортсмены из ГУ МВД России по Московской области, второе место досталось сотрудникам полиции из Краснодарского края, бронзу заполучили представители МВД Башкортостана.