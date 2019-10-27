Около 300 человек пришли на митинг против переезда СПбГУ в пригород

В парке Екатерингоф начался митинг в защиту образования и против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На митинге собралось около 300 человек. Главный лозунг акции: «В поля - чиновников, а не университет».

Полиция огородила место проведения мероприятия железным забором и установила рамки металлоискателей на входе: на входе каждого входящего тщательно осматривают. Также рядом дежурят несколько автомобилей правоохранительных органов.

Напомним, руководство университета решило перенести все кампусы вуза в пригород. На территории предложили создать медицинский, инженерный и другие комплексы, а также общежития, бассейн и другое. Часть студентов, преподавателей и петербуржцев выступили против переноса университета в Пушкинский район.

София Саттарова

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