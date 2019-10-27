На Украине осудили мужчину, носившего футболку с гербом СССР

В Кривом Роге суд признал мужчину виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима" за то, что он носил футболку с изображением герба СССР, уведомляет "Главком".

Перед судом украинец раскаялся, признав вину и заключив соглашение со следствием. Отныне он обязан постоянно отмечаться в уполномоченных органах, извещать о смене места жительства и не покидать страну без предварительного согласования.

Напомним, начиная с 2015 года на Украине действует закон, осуждающий коммунистический и национал-социалистический режимы. Согласно постановлению, на территории государства запрещается демонстрация советских флагов и гербов, а также исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Единственное исключение сделано для памятников участникам Второй мировой войны.