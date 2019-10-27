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15:05

На Украине осудили мужчину, носившего футболку с гербом СССР

фото ЗакС политика На Украине осудили мужчину, носившего футболку с гербом СССР

В Кривом Роге суд признал мужчину виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима" за то, что он носил футболку с изображением герба СССР, уведомляет "Главком".

Перед судом украинец раскаялся, признав вину и заключив соглашение со следствием. Отныне он обязан постоянно отмечаться в уполномоченных органах, извещать о смене места жительства и не покидать страну без предварительного согласования.

Напомним, начиная с 2015 года на Украине действует закон, осуждающий коммунистический и национал-социалистический режимы. Согласно постановлению, на территории государства запрещается демонстрация советских флагов и гербов, а также исполнение гимнов СССР, Украинской и других советских республик. Единственное исключение сделано для памятников участникам Второй мировой войны.

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16:31    
16:10 История - зыбкая опора для оправдания захватов. Сначала была Киевская Русь... И Крым забрали у турок с татарами... Впрочем, и большевистский режим потеряв всю Польшу из Российской империи, отхватил от неё кусок, при разделе с Гитлером, да так и оставил себе после 2 мировой войны. Для того, чтобы остановить переделы территорий, был принят в Европе, в том числе и СССР (подтверждён РФ), Хельсинский заключительный акт 1975 года, а конкретно с Украиной - Будапештский меморандум 1994 года. Они устанавливали нерушимость существующих границ. Но Путин предпочитает делать вид, что никто ничего не нарушил.

16:12   Бордунов  
15:15-15:55 Разглядеть геополитическую прыть Эрдогана в осуждаемом ношении совецкого герба на брюхе украинского совкодрочера. Чувак методички перепутал или просто шизофреник?

16:10    
Ахаха, "тоталитарный режим" подарил им Крым и исторические области Войска донского, а также вернул западенщину из-под Польши и прочее и прочее... Пусть тоже отказываются от тоталитарного наследия!!

16:03    
15:55 Да, и Путина Эрдоган тоже переигрывает, втягивая в многовековые разборки с курдами. Эрдоган желает ценой крови российских солдат прикрыть свои границы на востоке, но в Идлибе не спешит снять угрозу для соседних российских баз, в виде подконтрольных ему группировок боевиков. Но какое дело Путину до этих угроз, если есть шанс подарить друзьям пару-тройку нефтяных скважин в этих районах Сирии?

15:55    
15:41. Эрдоган своими решительными действиями и решениями по обеспечению национальной госбезопасности нагнул весь мир! И ничего весь мир проглотил, и ООН, ЕС, и США...Особенно понравилась его идея отпустить 3,6 миллиона беженцев-мусульман в Европу, если ЕС что-нибудь вякнет против Турции...И ведь реально может открыть ворота на границах с Болгарией и Грецией...Европа сразу заткнулась!

15:41    
15:15 Правильно! Взял бы пример с Эрдогана, который проигшрал выборы в двух  столицах - Стамбуле и Анкаре,  и не стал заводить "стамбульского дела" на своих оппонентов и блокировать их счета на 75 млн. лир каждому, без разбора. Потому что в Турции ещё есть демократия, в отличие от России.

15:15    
Украина в агонии, гнилостном разложении...У Путина сейчас полны руки козырей придушить укрофашистов, но ему не хватает жёсткой политической воли, решительности в отстаивании интересов Отечества! Промолчим про сталинскую непреклонную волю державника... Ну, хотя бы Путин брал пример с Эрдогана в смелом отстаивании интересов Турции!

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