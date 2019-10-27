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15:38

На митинге против переноса СПбГУ напомнили про политических заключённых

фото ЗакС политика На митинге против переноса СПбГУ напомнили про политических заключённых

Завершился митинг в защиту образования и против переезда Санкт-Петербургского государственного университета. Акция прошла 27 октября в парке Екатерингоф, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

На митинге выступили преподаватель университета, член профсоюза учёных, депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, а также другие политики и активисты. Митингующие заявили, что перенос университета не удобен для студентов и преподавателей, которым придётся ездить из Петербурга в пригород по несколько часов. Также участники акции заявили, что для создания новых кампусов можно использовать намывные территории Васильевского острова.

Помимо этого, на митинге слово взял представитель студенческого профсоюза Community Михаил Федорченко. Он заявил, что необходимо объединяться для защиты образования и студенчества. Федорченко напомнил о «московском деле» и студентах, ставших политическими заключёнными: Егоре Жукове и других.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:43    
Планы переезда точно есть. Ректор СПбГУ Кропачев направил в Смольный заявку по поводу переезда высшего учебного заведения в поселок Шушары Пушкинского района города, но пока нет окончательного решения властей.

16:06    
Всё либерастное враньё, никуда университет не переезжает. Лишь бы погорлопанить, жулики

15:43    
Политические заключённые - позор современной власти в России.

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