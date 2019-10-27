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16:02

Приезд наследника Кастро стал неприятным сюрпризом для петербуржцев-автолюбителей

фото ЗакС политика Приезд наследника Кастро стал неприятным сюрпризом для петербуржцев-автолюбителей

Горожане, предпочитающие передвигаться по Петербургу на личных автомобилях, сегодня вынуждены были столкнуться с внушительными пробками, частично парализовавшими движение транспорта в различных частях Северной столицы.

Самая "суровая" пробка традиционно скопилась на КАД в районе аэропорта "Пулково". Заторы, пишет "Фонтанка", вызвал приезд президента Кубы Мигеля Диаса-Канель Бермуде.

Традиционно стояние в пробках породило множество откликов в сервисе "Яндекс.Карты". Недовольные граждане пишут, например, следующее - часто в ироничной форме: "Кто умер, так и не понял?", "Кто крайний?".

Как передает "Бумага", на данный момент (16:05) перекрыт Невский проспект.

Лидер Кубы приехал в Петербург с рабочим визитом. Сегодня он должен посетить церемонию возложения венка и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, в связи с этим заторы могут быть и в этом районе города.

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16:11    
Вот ещё где Путин не занялся повышением благосостояния отдельных граждан! На Кубе! Ждём-с...

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