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27 октября, 16:50

"Умер как трус": Трамп объявил о гибели лидера ИГИЛ*

фото ЗакС политика "Умер как трус": Трамп объявил о гибели лидера ИГИЛ*

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, информирует Reuters.

Он уточнил, что аль-Багдади предпринял неудачную попытку сбежать от американских военных, после чего активировал пояс смертника. Вместе с ним погибли трое детей.

"Он умер как собака. Он умер как трус - убегая и плача. Мир стал гораздо безопаснее", - приводит слова Трампа "Рейтер".

По словам Трампа, за аль-Багдади на протяжении двух недель постоянно осуществлялось наблюдение.

Президент США также поблагодарил за помощь в спецоперации Россию, Ирак и другие страны.

Об убийстве аль-Багдади сегодня днем известили СМИ.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

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27 октября, 20:14    
Аль-Багдади "уничтожают" уже в третий раз: первый - в 2014, затем - в 2017 и теперь - в 2019 году!!!

27 октября, 18:34    
Убивать лидеров террористических  группировок, как отрубать голову Лернейской гидре - вместо одной головы вырастут две!!!

27 октября, 17:12    
Да, если это и правда, то смерть Багдади мало на что повлияет на Ближнем Востоке...Другой объявится главарь террористов...

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