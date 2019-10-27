"Умер как трус": Трамп объявил о гибели лидера ИГИЛ*

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, информирует Reuters.
Он уточнил, что аль-Багдади предпринял неудачную попытку сбежать от американских военных, после чего активировал пояс смертника. Вместе с ним погибли трое детей.
"Он умер как собака. Он умер как трус - убегая и плача. Мир стал гораздо безопаснее", - приводит слова Трампа "Рейтер".
По словам Трампа, за аль-Багдади на протяжении двух недель постоянно осуществлялось наблюдение.
Президент США также поблагодарил за помощь в спецоперации Россию, Ирак и другие страны.
Об убийстве аль-Багдади сегодня днем известили СМИ.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ