"Умер как трус": Трамп объявил о гибели лидера ИГИЛ*

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, информирует Reuters.

Он уточнил, что аль-Багдади предпринял неудачную попытку сбежать от американских военных, после чего активировал пояс смертника. Вместе с ним погибли трое детей.

"Он умер как собака. Он умер как трус - убегая и плача. Мир стал гораздо безопаснее", - приводит слова Трампа "Рейтер".

По словам Трампа, за аль-Багдади на протяжении двух недель постоянно осуществлялось наблюдение.

Президент США также поблагодарил за помощь в спецоперации Россию, Ирак и другие страны.

Об убийстве аль-Багдади сегодня днем известили СМИ.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ