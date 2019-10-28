Ученые, деятели культуры, правозащитники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева

Известные российские и иностранные деятели культуры и искусств, правозащитники, журналисты подписались под письмом в поддержку карельского историка, главы регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, информирует "Дождь".

В числе подписантов - Светлана Алексиевич и Людмила Улицкая, Джонатан Литтел, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, политик Григорий Явлинский, журналист Владимир Познер, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров и многие другие.

В тексте обращения отмечается, что инициаторы дела Дмитриева "стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить Дмитриева, чтобы не нести ответственность за незаконную организацию уголовных дел, незаконное - уже около трех лет - содержание невиновного человека под стражей и в психиатрических учреждениях".

Авторы обращения призывают общественность, экспертное сообщество и СМИ продолжать внимательно следить за делом историка "и не позволить силовикам Карелии расправиться с достойным гражданином России, который посвятил тридцать лет своей жизни восстановлению и сохранению памяти о наших согражданах и гражданах иных государств, безвинно погибших во времена „Большого террора“".

Начиная с 2016 года Юрия Дмитриева судили за якобы порнографические снимки своей приемной дочери, росшей с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки. Правозащитное сообщество считает дело против него одним из самых вопиющих в современной России, полностью сфабрикованным и политически мотивированным. Будучи на свободе, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки.

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