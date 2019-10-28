Суд признал законным отказ в согласовании "Русского марша"

Пресненский райсуд Москвы признал законным отказ мэрии в проведении "Русского марша" 4 ноября в Люблино, уведомляет "МБХ медиа". Мероприятие впервые за 11 лет не было согласовано.

Иск был подан к департаменту региональной безопасности Москвы. Юрист учреждения в беседе с изданием сообщил, что не понимает, о каких претензиях идет речь.

"Левые, правые, верхние, нижние. Префектура ЮВАО приняла решение объединить все мероприятия, заявки на которые она получила, а таких штук пять. В конечном итоге эти мероприятия объединены и согласованы в полном объеме. Речи о их внутренних противоречиях быть не может", - заявил чиновник.

В свою очередь организаторы марта уверены, что если все мероприятия пройдут одновременно, это может создать угрозу безопасности участникам акций.

4 ноября в Люблино пройдет "Правый марш", который не имеет ничего общего с "Русским маршем".