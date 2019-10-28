В БФК не нашлось недовольных бюджетом Петербурга на 2020 год

Бюджет Петербурга на 2020 год 28 октября одобрил бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания. Документ депутатам представили вице-губернатор Евгений Елин и председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Из 12 присутствовавших парламентариев высказались только четверо. В частности, член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев заявил, что городским властям необходимо вернуться к практике весенней корректировки бюджета, чтобы оперативно реагировать на текущие процессы. Также Васильев посетовал, что Комфин не счел возможным увеличить расходы на культуру, как об этом в ходе нулевых чтений просил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Корабельников, отвечая на вопрос коммунистки Ирины Ивановой, сообщил, что общие дополнительные потребности всех органов исполнительной власти Петербурга составили 120 млрд рублей. Удовлетворить их в полном объеме Смольный не в состоянии, однако определенные поправки ко второму чтению планируются.

Также, по словам чиновника, перед вторым чтением финансовому блоку правительства предстоит решить ряд "неснятых вопросов", в том числе связанных с транспортной реформой. Несмотря на ожидающееся увеличение расходной части, городские власти намерены сохранить дефицит бюджета как минимум на уровне 2019 года.

За снижение дефицита в текущей редакции документа коллег из Смольного похвалила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Она ежегодно представляет в ЗакСе альтернативный проект бюджета. В этом году претензий возникло немного, призналась Дмитриева. Депутат отметила, что в бюджете не появилось новых доходов, которые можно было бы оценить как неэффективные.

Тем не менее, Дмитриева, как и Иванова, воздержались во время голосования за документ. Остальные члены БФК были за.

Член "Единой России" и председатель парламентской комиссии по социальной политики Елена Киселева хоть и поддержала законопроект, рекомендовала представителям Смольного обратить внимание на сложившийся подход к лекарственному обеспечению петербуржцев. По ее словам, этот вопрос стоит в городе уже много лет.

В соответствии с текущей редакцией документа, доходная часть бюджета Петербурга в 2020 году составит 664,7 млрд рублей, расходная - 701,4 млрд рублей. Дефицит таким образом пока планируется на уровне 36,7 млрд рублей. На развитие приоритетных направлений политики Смольного - “комфортный город”, “социальный город”, “умный город” и “открытый город” - власти готовы выделить 652 млрд рублей.

Елин отметил, что порядка 46 млрд рублей будет направлено в качестве субсидий транспортным перевозчикам. Из них около 10 млрд - на ремонт и обновление подвижного состава. Также, по словам вице-губернатора, в 2020 году город выплатит кредит за приобретенную летом 2019 года 471 единицу снегоуборочной техники.

Политика сдерживания роста коммунальных тарифов обойдется городскому бюджету в 13 млрд рублей. Тем не менее, по словам вице-губернатора, тарифы для населения вырастут. В частности, на 3,5% - на тепловую энергию. Проезд в общественном транспорте подорожает на 3,7%, а на железнодорожном - на 3,8%.

117 млрд рублей планируется направить на развитие здравоохранения, из них 52 млрд - в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Почти 60 млрд рублей выделено на развитие нацпроектов, из них 5 млрд - из федерального бюджета, подчеркнул Елин.

Смольный планирует ввести в эксплуатацию в 2020 году 13 школ, 33 детских сада и 10 объектов здравоохранения. Председатель контрольно-счетной палаты Вадим Лопатников отметил, что в адресную инвестиционную программу не включили 15 соцобъектов, на возведение которых уже были выданы авансы.

Первое чтение законопроекта о бюджете состоится 30 октября. До 6 ноября губернатор Александр Беглов представит свои поправки. На 20 ноября запланировано второе, а на 30 ноября - третье чтение документа.

Сергей Еремеев

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