Адвокат Голунова обжаловал в суде бездействие следователя СК

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подал в суд жалобу на бездействие следователя СК, передает ТАСС.

По словам Бадамшина, руководитель следственной группы по делу Голунова вошел в группу по делу задержанных на акции протеста 27 июля в Москве. «Это свидетельствует о приоритетах СК», - считает адвокат.

Бадамшин напомнил, что дело в отношении полицейских, задержавших Голунова, так и не было возбуждено. По его словам, проверка сообщения о преступлении «заволокичена». В поданной в суд жалобе Бадамшин просит признать бездействие следователя незаконным и обязать устранить нарушения.

Голунова задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их провели, оказалось, что следов употребления журналистом запрещенных веществ не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова.