Бизнес-омбудсмен Москвы предложила создать частные СИЗО для предпринимателей

Уполномоченная по правам бизнесменов Москвы Татьяна Минеева выступила с предложением создать частные следственные изоляторы, в которых бы содержались предприниматели - фигуранты "экономических" дел, информирует ТАСС.

"Наши эксперты изучили законодательства других стран, где частные изоляторы работают. На условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), мы думаем, в Москве это можно реализовать как пилотный проект", - рассказала Минеева.

Омбудсмен уточнила, что под её началом уже собралась рабочая группа, которая займется изучением вопроса о создании частных СИЗО и привлечет к обсуждению инициативы экспертное сообщество.

"Предприниматели готовы на условиях ГЧП финансировать строительство изолятора", - сообщила Минеева.

Уполномоченная поделилась, что действующее законодательство позволяет до решения суда содержать под домашним арестом граждан, обвиняемых "экономическим" статьям. Необходимость организации частных изоляторов обусловлена "сложными условиями пребывания в таких учреждениях".