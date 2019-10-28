Путин предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотических веществ в интернете, поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин предлагает ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотических, психотропных веществ или их аналогов через интернет. Он также предлагает оперативно блокировать во внесудебном порядке страницы в интернете с информацией о способах изготовления и использования таких веществ и о местах их приобретения. Доклад правительство должно подготовить до 10 января 2020 года, далее – отчитываться ежеквартально.

В июне Путин высказался против смягчения наказания за наркотики, заявив, что «никакой либерализации здесь быть не может». Так он ответил в ходе «прямой линии» на вопрос о фабрикации дел с подбрасыванием наркотиков правоохранителями – в частности, говоря о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.