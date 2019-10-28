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12:34

Путин предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

фото ЗакС политика Путин предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотических веществ в интернете, поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин предлагает ввести уголовную ответственность за склонение к потреблению или пропаганду наркотических, психотропных веществ или их аналогов через интернет. Он также предлагает оперативно блокировать во внесудебном порядке страницы в интернете с информацией о способах изготовления и использования таких веществ и о местах их приобретения. Доклад правительство должно подготовить до 10 января 2020 года, далее – отчитываться ежеквартально.

В июне Путин высказался против смягчения наказания за наркотики, заявив, что «никакой либерализации здесь быть не может». Так он ответил в ходе «прямой линии» на вопрос о фабрикации дел с подбрасыванием наркотиков правоохранителями – в частности, говоря о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

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15:25    
Боится конкуренции?! Особенно после закрытия аргентинского канала и изъятия 400 кг кокаина из посольства России?!

15:12    
14:07 Напешы вождю, что он ошибса.

15:11    
Интересно, это коснется миллиардной Хайдры или будут щемить каких-нибудь несчастных мамаш с лекарствами?

14:39    
14:07 О чём же теперь ФАН вашего хозяина-олигарха будет писать? У них "ума" хватает только две темы: либо - Беглов, либо - фантазии про наркотики.

14:07    
Какое безобразие!Это переход к тоталитаризму! Почему молчат правозащитники, оппозиция и особенно несогласные? Как же они без наркоты? Все на митинг! Выставить пикеты на Невском! В оргкомитет включить депутата ЗАКСа-любителя косячков.

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