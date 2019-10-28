Медведев наградил медалью гендиректора ВГТРК

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поручил наградить медалью Столыпина I степени руководителя ВГТРК Олега Добродеева. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

"За заслуги в развитии отечественного телевещания и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П.А. I степени генерального директора федерального государственного унитарного предприятия „ВГТРК“ Добродеева Олега Борисовича", - следует из указа Медведева.

Добродеев пришел в сферу телевидения в 1983 году, карьеру начал с должности корреспондента программы "Время". В числе прочих он приложил руку к созданию НТВ.

Гендиректором ВГТРК Добродеев стал в 2004 году.