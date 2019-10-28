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13:30

В рамках дела ФБК суд арестовал счета матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре

фото ЗакС политика В рамках дела ФБК суд арестовал счета матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре

В рамках дела против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального суд наложил арест на банковские счета матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре Яны Антоновой, поделился с "МБХ медиа" адвокат "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Суд арестовал банковские счета матери, арестованы ли счета самой Антоновой, пока неизвестно", - уточнил он.

У Антоновой, равно как и множества других "навальнистов", не так давно прошли обыски в рамках дела ФБК. У девушки изъяли телефон и банковские карты. Кроме того, активистку обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации (статья 284.1 УК) из-за пикета и публикаций в Facebook.

Напомним, 31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Дело в том, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций, а именно - Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Весной на её базе и была учреждена одноименная общественная организация.

Также нынешней осенью против ФБК возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, после чего организацию внесли в реестр иностранных агентов. Возбуждение дела сопровождалось массовыми обысками в региональных штабах Навального и дома у активистов.

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14:36    
14:18 Вам-то этот способ упрятать коррупционные доходы хорошо знаком, правда? Впрочем, у вас - вряд ли, а вот у ваших хозяев...

14:18    
Как и многие воры, эти "борцы с воровством" держат деньги не на своих счетах, а на счетах близких надёжных людей. Хотелось бы узнать арестованную сумму и порадоваться за возросшее благосостояние "борцов".

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