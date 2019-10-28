Эксперты: В Петербурге 3650 га территорий числятся рекреационными зонами, но по факту ими не являются

Текущее состояние и перспективы развития зон защитного назначения Петербурга (ТР5) обсудили участники выездного семинара, организованного в конце минувшей недели центром экспертиз ЭКОМ и РОО «Новый экологический проект». В совещании приняли участие чиновники, эксперты комиссии по городскому хозяйству ЗакСа, архитекторы и представители заинтересованной общественности.

В ходе семинара заинтересованные стороны проинспектировали зоны ТР5, расположенные вдоль рек Охта и Лубья, а также территории под ЛЭП. Согласно Генеральному плану «зона ТР5» является рекреационной. Её участки тянутся вдоль рек (ТР5-1) или ЛЭП, окружают предприятия (ТР5-2). По правилам землепользования и застройки, данные зоны предназначены для размещения защитного озеленения. Однако, как убедились участники выезда, на практике всё обстоит несколько иначе. Водоохранные зоны не редко огорожены заборами, заняты гаражами и садоводствами, а вместо защитных насаждений на берегах растут кучи мусора и борщевик. Перекрыто для свободного прохода граждан более 40% береговых зон Охты.

«Основная задача на сегодня принять вдумчивое, системное решение по зоне ТР5. Либо мы оставляем все как есть, либо в определенных ситуациях переводим участки этой зоны в зоны иных назначений», - считает директор Центра экспертиз «ЭКОМ», глава группы экспертов постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Законодательного собрания Александр Карпов. В настоящее время общая площадь зон ТР5 – 3650 гектаров, и для ряда городских районов они представляют значительный резерв для развития рекреации и озеленения. Существенные площади относительно других рекреационных зон ТР5 занимают в Колпинском, Красносельском, Красногвардейском и Невском районах. По словам начальник отдела Генерального плана Комитета по градостроительству и архитектуре Александра Мюльберга, в первую редакцию Генерального плана зоны ТР5 были включены для защиты береговых территорий от застройки, и решение это было верным. Однако сейчас ничто не мешает поменять идеологию, были бы предложения.

Недостатка в предложениях, как выяснилось, у участников выезда нет. РОО «Новый экологический проект» в ближайший месяц заканчивает мониторинг защитных зон; всего волонтерам предстоит сделать описания более чем 500 точек, и по итогам – подготовить предложения по более эффективному использованию зон ТР5. В свою очередь, преподаватель СПбГУ, эксперт комиссии по городскому хозяйству петербургского ЗакСа Андрей Резников вместе со студентами прорабатывает возможность выделить значимые для охраны водных артерий и сохранившие естественный облик территории в категорию – охраняемый природный ландшафт. А администрация Красногвардейского района совместно с архитектурным бюро МLА+ разработала концепцию развития прибрежных территорий Охты, что позволит увязать промышленные пространства, естественные природные объекты и уже благоустроенные набережные в уникальный, разнообразный и интересный для жителей городской ландшафт.

Напомним, в 2020 году у Петербурга должен появиться новый Генеральный план. А 3 октября 2019 года городской ЗакС принял в работу законопроект о поправках к закону Санкт-Петербурга «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на генеральном плане Санкт-Петербурга». В перечень таких объектов предлагается включить, в том числе, и зоны с защитным озеленением.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.