Медведев распорядился создать в Крыму обширную игорную зону с казино и автоматами

Указом российского премьера Дмитрия Медведева в Ялте будет обустроена специальная игорная зона "Золотой берег". Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Площадь зоны превысит 146 тысяч квадратных метров. Там разместятся казино и сопутствующие данному досугу развлечения.

Следует напомнить, что начиная с 2009 года в РФ запрещены любые азартные игры. Исключения составляют лишь несколько специальных зон, которые расположены неподалеку от Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже Владимир Путин подписал указ о создании такой территории в Крыму. После этого депутаты Ялтинского горсовета приняли решение о передаче из муниципальной собственности в государственную участка земли в поселке Кацивели.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что оператором будущей игорной зоны будет крупный инвестор, чьего имени он не назвал.