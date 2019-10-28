Гудков пожаловался в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти

Глава «Партии перемен» Дмитрий Гудков направил в Европейский суд по правам человека жалобу на введение нормы о неуважении к власти в интернете, об этом политик сообщил в Facebook.

«Российские суды считают, что граждане не могут жаловаться на законы, если они не ударили конкретно по ним. То есть "убьют – тогда и приходите", – посоветовал мне Верховный суд, когда я пожаловался на такие порядки. Получается, что я не могу защитить свои права, даже зная, что они уже нарушены незаконным запретом», - заявил Гудков.

По мнению политика, из-за отсутствия возможности спрогнозировать правомерность своего правового поведения, гражданин вынужден отказываться от реализации права на свободу слова, прописанного в ст. 29 Конституции, чтобы его не привлекли к административной ответственности. «Сложилась парадоксальная ситуация. Мы обращаемся в Верховный суд и говорим: вам по Конституции даны полномочия отменять законы, нарушающие права граждан. Воспользуйтесь этими полномочиями, станьте судебной властью. А Верховный суд отказывается», - пояснил Гудков.

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. Теперь за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Гудков изначально выступал против принятия законопроекта. Он подавал иск к автору инициативы, сенатору Андрею Клишасу, в Верховный суд, но его отказались принять.