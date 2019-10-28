Беглов признался в симпатиях к Кубе: Хорошая кухня и сигары великолепные

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и поведал ему о своих вкусовых предпочтениях и о том, каким образом черные ночи становятся белыми.

Беседуя с Диас-Канелем, чей приезд накануне спровоцировал масштабные пробки в городе, Беглов предложил организовать в Гаване конкурс среди школьников на лучшее чтение стихов о Петербурге, а финалистов пригласить на "Алые паруса".

"Это прекрасное время, когда «чёрные ночи» становятся «белыми». Мы всю зиму трудимся, чтобы это обеспечить", - цитирует Беглова "Петербургский формат".

Говоря о формальностях, губернатор отметил возросший товарооборот с Островом свободы, который в 2018 году достиг 25,5 млн долларов.

"Увеличились поставки морепродуктов из Кубы. Считаю, что эту тенденцию нужно сохранить. Наши дружеские отношения с Кубой проверены годами, в том числе и на региональном уровне. Хотел бы отметить очень красивый, вкусный кубинский ресторан, который открылся в нашем городе, сигарную. Я считаю, что это очень хорошая кухня и надо расширять ресторанный бизнес. И сигары тоже великолепные", - поделился личными наблюдениями градоначальник Петербурга.

Отметим, в 2018 году отмечается 60-летие революции на Кубе и 500-летие Гаваны. 13-17 ноября в островной столице пройдут "Дни Санкт-Петербурга". В частности, 15 ноября власти города на Неве в качестве подарка преподнесут кубинцам концерт звезд балета ведущих петербургских театров.

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