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14:56

Кремль не получил письмо деятелей культуры в поддержку историка Юрия Дмитриева

фото ЗакС политика Кремль не получил письмо деятелей культуры в поддержку историка Юрия Дмитриева

Кремль не получал письмо деятелей культуры, правозащитников и журналистов в поддержку главы отделения «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Мы видели в СМИ сообщение на этот счет, но мне пока нечего сказать, пока мы не получали самого письма», - сказал Песков. Он дал понять, что не считает вопрос о ситуации входящим в компетенцию администрации президента.

О письме в поддержку Дмитриева стало известно 28 октября. Его подписали лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писательница Людмила Улицкая, музыкант Борис Гребенщиков, режиссер Андрей Звягинцев, журналист Владимир Познер и многие другие. Они заявили, что инициаторы дела Дмитриева «стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить» историка.

Юрия Дмитриева обвиняют в сексуальном надругательстве над приемной дочерью. До этого ему вменяли хранение на компьютере обнаженных снимков девочки. Экспертиза не признала эти снимки порнографическими, и Дмитриев был оправдан судом Петрозаводска.

Однако в июне 2018 года Верховный суд Карелии вдруг приговор отменил. Теперь историку грозит до 20 лет лишения свободы. И сам Дмитриев, и его соратники уверены, что его могут преследовать из-за работы в правозащитном центре «Мемориал», где историк занимался восстановлением памяти о жертвах политических репрессий в СССР. Ранее Ануфриев сообщал, что в СИЗО на правозащитника давили сокамерники, пытаясь заставить его написать явку с повинной.

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