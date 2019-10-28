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15:25

Экс-премьера Дагестана приговорили к 6,5 годам колонии по делу о растрате

фото ЗакС политика Экс-премьера Дагестана приговорили к 6,5 годам колонии по делу о растрате

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова к 6,5 годам колонии по делу о растрате 40 млн рублей из бюджета, передает ТАСС.

Заместитель Гамидова, Раюдин Юсуфов, приговорен к 5,5 годам тюрьмы. Оба они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденных компенсацию ущерба примерно в 41 млн рублей.

Гамидов и другие чиновники были задержаны в феврале 2018 года. Им вменяли хищение денег из бюджета, выделенных на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

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