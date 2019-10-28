КИО хочет проводить ярмарки на городских праздниках

Комитет имущественных отношений Петербурга предложил изменить закон об организации ярмарок. Проект постановления опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно пояснительной записке, сейчас ярмарки проводят по религиозным и государственным праздникам, а также торжественным, памятным датам и другим общественно-значимым событиям. Комитет предложил ввести новый вид ярмарок в Петербурге – праздничные ярмарки.

Они будут приурочены к праздничным датам города, которые входят в официальный перечень, уточняется в пояснительной записке. Среди таких дат, праздник выпускников «Алые паруса», День города и другие. Так же сообщается, что организовывать праздничные ярмарки будут исполнительные органы власти или государственные учреждения Петербурга.

Помимо этого, в пояснительной записке сказано, что нестационарные торговые объекты можно будет устанавливать на участках госсобственности на основе разрешения на проведение ярмарки от комитета. Ранее такие объекты можно было размещать только в местах, которые включены в схему нестационарных торговых объектов.

София Саттарова