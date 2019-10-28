Комитет имущественных отношений переименуют в КУГИ

Комитет имущественных отношений Петербурга вернее старое название – комитет по управлению государственным имуществом, сообщили в Смольном.

Чиновники подготовили соответствующий проект постановления городского правительства. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу, после этого его направят на согласование в исполнительные органы госвласти. В случае согласования, после экспертизы юридического комитета, проект направят на подписание губернатору. Название может официально закрепиться за комитетом с 1 января 2020 года.

Глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин заявил, что нынешнее наименование не вполне отражает цели и задачи ведомства. Он сослался на то, что в федеральном законодательстве, как правило, употребляется термин «орган по управлению государственным имуществом».

«И, конечно, наименование Комитет по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга – КУГИ подразумевает преемственность. КУГИ – это бренд, ассоциирующийся с высокой репутацией и профессионализмом, которым наш комитет должен соответствовать», - заявил Калугин.

КИО уже был КУГИ: в 2015 году он возник в результате слияния с комитетом по земельным ресурсам и землепользованию. После этого некоторые функции комитета распределили между подведомственными ему организациями. За последние годы у КИО было несколько руководителей: Юлия Лудинова, Александр Семчуков, в 2017 году комитет возглавлял вице-губернатор Михаил Мокрецов. Калугин занял пост главы КИО после ухода вице-губернатора, в январе 2019 года.

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