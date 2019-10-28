Проигравшие в МО "Смольнинское" кандидаты нашли новое основание для отмены выборов

Результаты выборов в муниципальный совет МО «Смольнинское» необходимо отменить из-за того, что избирателям было тяжело прочесть данные о кандидатах на информационных стендах, размещенных на избирательных участках, уверена жена главы местной администрации Александра Колба Марина. Она заявила об этом 28 октября во время заседания Смольнинского районного суда.

Марина Колб представляет в суде интересы своей дочери Анастасии, кандидатки по 239 избирательному округу МО "Смольнинское". Ранее Колб-младшая подала в суд на местную избирательную комиссию, заявив, что воля избирателей на ее округе была искажена из-за действия системы " умное голосование" Алексея Навального.

По словам представительницы истца, информационные стенды висели высоко, а сведения о кандидатах были написаны неразборчиво. Представляющий ИКМО в суде Всеволод Хорунжий объяснил это тем, что кандидатов в мундепы в "Смольнинском" было слишком много и все старались дать о себе подробную информацию. ИКМО, по его словам, разрешила кандидатам размещать информацию о себе в объеме 1000 знаков.

Марина Колб отметила, что данные об избравшихся депутатами по 239 округу Диане Серой, Константине Хрщоновиче и Радиславе Полуйкове были размещены в нижнем ряду информационного стенда. Она продемонстрировала суду плакат с избирательного участка соседнего 238 округа и заявила, что свидетельские показания готов дать кандидат от "Коммунистов России" Юрий Саввин, который 8 сентября был на участках всех округов и везде вел фотосъемку.

Ранее отдельные кандидаты, проигравшие муниципальные выборы, говорили о других причинах отменить результаты. В частности, утверждалось, что названия политических партий в бюллетенях не были выделены полужирным шрифтом.

Напомним, Анастасия Колб утверждает, что "умное голосование" Навального продолжало работать 7 сентября, в "день тишины", и 8 сентября, в день голосования и тем самым якобы нарушало закон.

Кроме того, истец неоднократно заявляла, что Навальный возбуждал социальную рознь к единороссам, размещая в интернете свои расследования об их коррупционных преступлениях и призывы разрушить монополию партии власти. По ее мнению, агитацию против "Единой России" Навальный распространял на всех кандидатов, не предложенных "умным голосованием".

На одном из предыдущих заседаний выступили два свидетеля со стороны заинтересованного лица, мундепа Константина Хрщоновича. Они сообщили суду, что отдали свои голоса за некоторых новых депутатов, не руководствуясь рекомендациями "умного голосования". Свидетель Алексей Орлов даже заявил суду, что Навальному вообще не доверяет и не понимает, почему тот, имея два условных срока, до сих пор не в тюрьме. Оба избирателя заявили в суде, что не видели, чтобы Колб вела агитацию и встречалась с населением. Колб на это заявила, что ведет блог в Instagram, на который подписано 6200 человек и поэтому она хорошо известна в городе. Кроме того, она добавила, что работала в ЗакСе, Арбитражном суде и помощником губернатора города.

Сергей Еремеев

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