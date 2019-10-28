В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ гражданина

Правоохранительные органы Польши арестовали на 3 месяца Петра С., подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, информирует "Польское радио".

В ходе следственных мероприятий у мужчины нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также изъяли все электронные носители и поддельные документы, предъявив обвнинение в слежке. Между тем в Агентстве национальной безопасности, которое является частью Министерства обороны Польши, уведомили, что обозначенный гражданин, невзирая на соответствующие претензии, никогда на ведомство не работал.

Летом суд в Варшаве назначил 3 года колонии бывшему сотруднику Минэнерго Польши Мареку В. по аналогичному обвинению - шпионаж в пользу России. Следствие установило, что с 2015 по 2016 год он передавал ГРУ информацию об энергетической безопасности страны и данные, связанные с планами Польши по вопросам прокладки газопровода "Северный поток-2".