Клишас предложил сажать на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что поддерживает идею ввести уголовную ответственность за пропаганду потребления наркотиков в интернете, и предложил сажать нарушителей в тюрьму на срок до 15 лет, передает ТАСС.

Клишас заявил, что эта идея «должна быть поддержана», и наказание должно быть не менее суровым, чем за аналогичные деяния в реальной жизни. Он напомнил, что ответственность за склонение к употреблению наркотиков прописана в ст. 230 УК РФ.

«Принимая во внимание, что целевой аудиторией преступлений, совершенных в сети Интернет, является неопределенный круг лиц, можно провести аналогию с частью второй статьи 230 УК РФ и предложить санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Если же в результате преступления наступят тяжкие последствия, санкцию можно установить в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет», - сказал Клишас.

По его мнению, к росту числа преступлений, в том числе пропаганды потребления наркотиков, приводят постоянное расширение интернет-аудитории и анонимность в интернете.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотических веществ в интернете.