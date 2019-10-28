Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудило дело о шпионаже в отношении российского дипломата, передает «Новая газета».

По версии болгарского следствия, первый секретарь посольства России в Болгарии с сентября 2018 года проводит «регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО». Правоохранительные органы страны считают, что целью встреч было получение информации, составляющей гостайну, в том числе за деньги.

Имя дипломата не раскрывается. Согласно информации на сайте посольства, в штате - девять первых секретарей.

25 октября главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров уведомил главу МИД страны Екатерину Захариеву об установленных в ходе расследования фактах и действиях прокуратуры. Дело приостановлено, поскольку подозреваемый имеет дипломатический иммунитет. Болгария решила выслать дипломата из страны, передает РИА «Новости».

В начале сентября обвинение в шпионаже предъявили болгарскому председателю движения «Русофилы» Николаю Малинову. После этого Болгария закрыла на 10 лет въезд в страну его деловым партнерам: директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову и главе холдинга «Царьград» Константину Малофееву. Бывший глава МИД Болгарии Соломон Паси заявлял, что только в посольстве России в Софии работает 68 человек, которых он считает «российскими шпионами».