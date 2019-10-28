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28 октября, 18:43

СМИ: Бывшего замглавы жилищного комитета заподозрили в незаконном обороте наркотиков

фото ЗакС политика СМИ: Бывшего замглавы жилищного комитета заподозрили в незаконном обороте наркотиков

Бывший зампредседателя жилищного комитета Петербурга Аким Гашенко арестован по подозрению в незаконном обороте наркотиков, пишет «Фонтанка.ру».

Меру пресечения избрал Всеволожский горсуд. Гашенко останется в СИЗО до 23 декабря. Ему вменяют нарушение ч. 4 ст. 228.1 УК (незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере). Бывшему чиновнику грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, Гашенко задержали 24 октября сразу после того, как он написал заявление об увольнении. Ранее о его задержании сообщил ТАСС со ссылкой на источники. В комитете Гашенко занимался содействием гражданам-льготникам в улучшении жилищных условий и расселении коммунальных квартир.

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