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28 октября, 19:01

Слова Навального о “замаскированных” единороссах предложили подвергнуть экспертизе

Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник, 28 октября, продолжил рассматривать иск дочери главы муниципальной администрации МО «Смольнинское» Александра Колба Анастасии к местной избирательной комиссии. Колб, участвовавшая в выборах и занявшая одно из последних мест по 239 округу, считает, что истинная воля избирателей была искажена из-за проекта "умное голосование" Алексея Навального.

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В ходе очередного заседания истица ходатайствовала о лингвистической экспертизе статей и видеоролика Навального об "умном голосовании". По мнению Колб, политик разжигал рознь к социальным группам "члены партии "Единая Россия" и "замаскированные члены партии "Единая Россия". Представитель истца, ее мама Марина Колб в качестве примера озвучила фразы Навального о том, что среди единороссов могут быть “отборные воры”, а монополия партии власти губит страну.

С самого начала процесса поддерживавший позицию истца представитель муниципального избиркома Всеволод Хорунжий зачитал в суде "твитт" депутата МО "Смольнинское" Дианы Серой, в котором та написала, что с "жуликами и ворами" можно бороться. Представитель мундепа Радислава Полуйкова Николай Лаврентьев поинтересовался, кого он имеет в виду под “жуликами и ворами”. Хорунжий ответил, что имеет в виду не он, а автор поста.

Кроме того, истица заявила ходатайство об истребовании у оператора системы "умного голосования" ООО "Страна приливов" информации об источнике и объемах финансирования. Мать и дочь Колб подозревают, что информацию о кандидатах включали в систему не безвозмездно. Представители заинтересованных лиц отметили, что никаких доказательств этому у истицы нет. По мнению юриста Марии Малышевой, представляющей интересы депутата Серой, очередные ходатайства понадобились Колб для затягивания процесса. 

Мундеп и член общественной организации "Центральный район за комфортную среду обитания" Константин Хрщонович заявил суду, что не имел никаких контактов ни со штабом Навального, ни со "Страной приливов" и свои персональные данные им не предоставлял.

Суд допросил очередных свидетелей. Показания дала проживающая на Кирочной улице избирательница Ольга Джатиева. Она заявила, что голосовала за Хрщоновища, потому что знает и уважает его как активиста, много сделавшего для округа. По словам Джатиевой, она и ее знакомые поддерживали только активистов движения “Центральный район за комфортную среду обитания”, в котором состоит Хрщонович. О проекте “умное голосование” она отозвалась нелицеприятно, заподозрив его создателей в том, что они шли на провокацию.

Ни агитацию за Колб, ни саму кандидатку свидетельница в предвыборный период не видела. Она вспомнила только, что общение с ее отцом, главой местной администрации, во время обсуждения бюджета оставило неприятные впечатления.

- Он оскорблял женщин 60 лет, называл их старушками, - уточнила Джатиева.

На предыдущем заседании показания давали два других свидетеля, приглашенные Хрщоновочем. Оба говорили, что поддерживали активистов “Центрального района за комфортную среду обитания”, не следя за платформой основателя Фонда борьбы с коррупцией. Свидетель Алексей Орлов сообщил, что не доверят Навальному, потому что тот, имея две судимости, не сидит в тюрьме.

Сторона истца также представила своего свидетеля, кандидата в депутаты МО “Владимирский округ” от “Справедливой России” Андрея Федосеева. Он рассказал, что зарегистрировался в системе “умного голосования”, потому что изначально хотел идти на выборах от “Яблока”, но потом понял, что их либеральные идеи ему не близки. От “умного голосования” Федосееву накануне выборов пришло письмо с предложением проголосовать за определенных кандидатов, но он этим советом не воспользоваться и все пять голосов отдал эсерам. Тем не менее, он уверен, что молодежь в округе массово следовала рекомендациям проекта Навального и в результате в совет не попали люди, которых в муниципалитете все знают, в том числе и он сам.

В ходе заседания к материалам дела был приобщен скриншот переписки в соцсетях кандидата от “Справедливой России” Никиты Малолеткина и экс-главы петербургского штаба Навального Дениса Михайлова. В ходе интернет-общения Михайлов спросил у собеседника, правда ли, что тот хочет участвовать в муниципальных выборах, и предложил встретиться. По мнению Марины Колб, скриншот якобы может доказывать, что бывший руководитель штаба “навальнистов” набирал людей для участия в проекте “умного голосования”.

Отметим, что Малолеткин также обратился в Смольнинский суд с иском, в котором указаны требования и аргументы, аналогичные требованиям и аргументам Колб. Однако судья Татьяна Чистякова отказалась объединять дела в одно. Первое заседание по иску Малолеткина состоится во вторник, 29 октября. 

Слушание дела Колб против ИКМО “Смольнинское” продолжится 1 ноября. Суд примет решение, удовлетворять или нет ходатайства истца о назначении лингвистической экспертизы слов Навального о единороссах и запрашивать ли у компании “Страна приливов” подробности ее финансовых взаимоотношений с кандидатами, ставшими муниципальными депутатами. 

Сергей Еремеев


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