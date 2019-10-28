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28 октября, 19:25

Памфилова: Общество в России не созрело для референдума по эвтаназии

фото ЗакС политика Памфилова: Общество в России не созрело для референдума по эвтаназии

Вопрос о разрешении эвтаназии в России можно вынести на референдум, но российское общество к этому пока не готово, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должны решать граждане. Она напомнила, что в ряде стран вопрос об этом решается референдумом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Скворцовой, заявил, что у Кремля нет позиции по вопросу возможности провести такой референдум.

«Нет никаких проблем организовать референдум по любому вопросу с точки зрения правовой или организационной. Проблема в другом – готово и созрело ли общество для того, чтобы такой сложнейший, мировоззренческий, философский, нравственный, этический вопрос [о разрешении эвтаназии] решать путем простого голосования большинством? На мой взгляд – нет», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

Она считает вопрос о разрешении эвтаназии одним из тех, которые пока что большинством голосов на референдуме, «при том состоянии медицины и общества, решать очень сложно».

«Я бы не взяла на себя такую ответственность утверждать, что это [референдум по эвтаназии] возможно. Это требует серьезнейшего предварительного обсуждения со специалистами из разных сфер, глубочайшего осмысления этой проблемы. Чтобы это не вылилось в уродливые формы, когда разрешение эвтаназии станет поводом для того, чтобы создавать человеку как в медучреждениях, так и дома невыносимые условия, когда у него и выхода нет, как просить [об эвтаназии]», – пояснила Памфилова.

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29 октября, 6:13    
Почему-то навязчиво кто-то пытается вынести на референдум вопросы умертвления (смертной казни, эвтаназиии). Нет бы, предложить на всеобщее голосование вопрос о налоге на сверхдоходы, или полном изъятии в доход государства собственности коррупционеров, или, хотя бы той собственности, легальное происхождение которой чиноаник не смог доказать?

28 октября, 19:40    
Об обществе, т.е о людях, как о помидорах иди арбузах.

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