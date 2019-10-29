Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на 320 млн рублей, передает ТАСС.

Церемония передачи состоялась в Душанбе по завершении совместных учений Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2019». Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александр Лапин заявил, что среди переданной техники – радиолокационная станция для обнаружения и контроля использования национального воздушного пространства и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

«Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил Республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе», – сказал Лапин.

По словам командующего войсками ЦВО, военно-политическая ситуация в Центральной Азии определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам, в том числе в условиях расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах. Россия рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в этой области, поэтому оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала, отметил Лапин.