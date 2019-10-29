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9:54

Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

фото ЗакС политика Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на 320 млн рублей

Российские военнослужащие безвозмездно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения на 320 млн рублей, передает ТАСС.

Церемония передачи состоялась в Душанбе по завершении совместных учений Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2019». Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александр Лапин заявил, что среди переданной техники – радиолокационная станция для обнаружения и контроля использования национального воздушного пространства и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

«Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил Республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе», – сказал Лапин.

По словам командующего войсками ЦВО, военно-политическая ситуация в Центральной Азии определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам, в том числе в условиях расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах. Россия рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в этой области, поэтому оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала, отметил Лапин.

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10:00    
Помощь России Таджикистану не позволила талибам, игиловцам и другим террористам пробраться в Среднюю Азию, а то и в Россию!

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