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11:40

Состоящий в Putin Team хоккеист Малкин оказался гражданином США

фото ЗакС политика Состоящий в Putin Team хоккеист Малкин оказался гражданином США

Игрок американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» и сборной России по хоккею Евгений Малкин имеет двойное гражданство, России и США, информацию хоккеист подтвердил американской журналистке Шелли Андерсон.

На наличие гражданства США у Малкина обратил внимание Sports.ru во время расследования блокчейн-стартапа Mark.space, в который хоккеист вложил 4 млн долларов. Об американском паспорте Малкина упомянул юрист Дмитрий Мачихин, который занимается сопровождением проекта.

До этого, в начале октября, Sports.ru цитировал интервью Малкина телеканалу «Матч ТВ». В нем он одобрил внешнюю политику президента Владимира Путина, заявил, что ему не нравятся разговоры о необходимости дружбы с Западом и Америкой в частности. «Да не бывает никаких друзей! Только мы сами – друзья друг другу. А остальное — просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра – война. Мы это уже проходили. В первую очередь, нужно защищать свой дом. И надо все наладить внутри страны, чтобы людям жилось комфортно», - сказал тогда хоккеист.

Малкин – один из самых титулованных российских игроков в Национальной хоккейной лиги. Дважды становился чемпионом мира в составе сборной России по хоккею. С 2017 года состоит в движении Putin Team, организованном форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

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15:41    
12:36))Скорее типичный.

12:36    
Образцовый запутинский "патриот".

Страница 1-ая (всего: 1)
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