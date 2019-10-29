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12:41

Минэкономразвития потратит 1,3 млрд рублей на новый подход к учету бедности в России

фото ЗакС политика Минэкономразвития потратит 1,3 млрд рублей на новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития планирует потратить 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на внедрение нового подхода к измерению уровня бедности в России, пишет РБК.

Ведомство собирается повысить качество статистики бедности в России и усилить адресность социальной помощи от государства. Запланированный объем средств будет потрачен за три года.

С 2020 года, согласно подготовленному Минэкономразвития проекту постановления правительства, Росстат будет каждый год подтверждать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения от ФНС и Пенсионного фонда. Это будет третья, окончательная оценка уровня бедности. Эти верифицированные данные по стране и по каждому региону будут публиковаться 29 декабря.

Также Росстат начнет изучать сведения об условиях жизни, финансовом положении и трудовой деятельности по трем целевым группам. Это семьи с несовершеннолетними детьми, граждане старшего поколения и женщины с детьми.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Росстат с 2020 года будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы. По его словам, это позволит «учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов».

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14:13    
Лучше бы бедным раздали, а то уже на учёте бедности жируют.

14:05    
Глава Минэкономразвития Орешкин высказался о прогрессивной шкале налогообложения НДФЛ: "Я готов платить этот налог по прогрессивной шкале". Уважаю.

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