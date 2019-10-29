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13:00

Трех членов "Открытой России" вызвали на допрос по делу ЮКОСа

фото ЗакС политика Трех членов "Открытой России" вызвали на допрос по делу ЮКОСа

Трое членов московского отделения «Открытой России» вызваны на допрос в Следственный комитет по делу ЮКОСа, передает «МБХ медиа».

По словам одной из вызванных на допрос, Татьяны Усмановой, она связывает это с нынешней деятельностью организации. Она предположила, что таким образом правоохранители пытаются не дать ей выступить на форуме «Свободные люди» для муниципальных депутатов из России и Европы или сорвать мероприятие вовсе.

Компания ЮКОС, возглавляемая Михаилом Ходорковским, до начала 2000-х годов входила в число крупнейших в России. Осенью 2003 года Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов, а в мае 2005 года приговорен к 9 годам лишения свободы. В 2006 году компания была объявлена банкротом, а ее активы распроданы. Ключевые активы ЮКОСа перешли к компании «Роснефть».

Это не первый раз, когда активистов «Открытой России» и сотрудничающих с ними людей допрашивают или обыскивают по этому делу.

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