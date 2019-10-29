Трех членов "Открытой России" вызвали на допрос по делу ЮКОСа

Трое членов московского отделения «Открытой России» вызваны на допрос в Следственный комитет по делу ЮКОСа, передает «МБХ медиа».

По словам одной из вызванных на допрос, Татьяны Усмановой, она связывает это с нынешней деятельностью организации. Она предположила, что таким образом правоохранители пытаются не дать ей выступить на форуме «Свободные люди» для муниципальных депутатов из России и Европы или сорвать мероприятие вовсе.

Компания ЮКОС, возглавляемая Михаилом Ходорковским, до начала 2000-х годов входила в число крупнейших в России. Осенью 2003 года Ходорковский был арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов, а в мае 2005 года приговорен к 9 годам лишения свободы. В 2006 году компания была объявлена банкротом, а ее активы распроданы. Ключевые активы ЮКОСа перешли к компании «Роснефть».

Это не первый раз, когда активистов «Открытой России» и сотрудничающих с ними людей допрашивают или обыскивают по этому делу.