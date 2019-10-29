Ройзман готов помочь государству с правоприменением закона о пропаганде наркотиков в интернете

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, известный своей двадцатилетней борьбой с наркоманией, прокомментировал предложение ввести уголовную ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете, публично обсуждающееся в последние дни федеральными политиками.

Несмотря на то, что Ройзман в большинстве случаев резко оппонирует и правительству, и Федеральному собранию, на этот раз он усматривает в инициативе здравое зерно и даже готов стать официальным лицом, войти в специальный коллегиальный орган, если таковой возникнет на стадии принятия законопроекта.

"Клишас – не тот, кто будет разрабатывать и всерьез над этим работать. То есть здесь нужна другая команда. И если будет собрана рабочая группа в Комитете по безопасности в Госдуме, я с удовольствием буду с ними контактировать и во всяком случае свои наработки и свое понимание тоже как-то попытаюсь в это вложить", - заявил он на "Эхе Москвы".

Пропаганда, по его мнению, действительно встречается сплошь и рядом. К таковой он относит даже интервью "со всякими нарколыгами" в популярных онлайн-изданиях, формирующих таким образом положительный образ "употребляющего" человека. С другой стороны, Ройзман против того, чтобы заходить в цензуре слишком далеко, для чего, собственно, и нужна рабочая круппа.

"Если так подходить, то не будет ничего про Шерлока Холмса Конан Дойла. Не будет Берроуза никакого и многого, многого другого не будет", - предрек политик.

С соответствующей инициативой, обращаясь к правительству, накануне, 28 октября, выступил президент Владимир Путин. В свою очередь сенатор Андрей Клишас предложил сажать "пропагандистов" в тюрьму на срок до 15 лет.