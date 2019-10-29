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13:35

Быков увидел символизм в предстоящем Дне народного единства

фото ЗакС политика Быков увидел символизм в предстоящем Дне народного единства

Публицист и писатель Дмитрий Быков нашел симптоматичным первый за последние годы отказ властей в проведении "Русского марша" в День народного единства 4 ноября. Жест этот, по его разумению, следует толковать недвусмысленно: чиновники побаиваются националистических и радикальных кругов сильнее обычного и на всякий случай оберегают от них улицу, а оспорить запрет организаторам акции едва ли удастся.

"Если мэрия и меняет правила, то обычно в сторону ужесточения. Кажется, сам Бог заботится о символизме российской истории: «Русский марш» – это когда маршировать запрещено, а День народного единства вполне может стать днем запрета и потасовок", - пишет автор в новой колонке в "Собеседнике".

Памятуя о недавнем саммите в Сочи, где президент Владимир Путин встречался с руководителями африканских государств и проявлял щедрость, Быков заметил, что на фоне запрета "Русского марша" впору провести 4 ноября в Москве День африканского единства.

Отметим, что мэрия запретила также проводить разрешаемую в последние 5 лет акцию другороссов "Стратегия-31". Лидер незарегистрированной партии Эдуард Лимонов полагает, что таким образом власть расширяет свои репрессивные мощности, вновь после большого перерыва добравшись до его единомышленников.

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