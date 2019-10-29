На Троицкой площади появится мини-копия утраченного храма

В Петербурге представили проект макета, являющегося мини-копией первого храма Петербурга - Троице-Петровского собора, который снесли большевики, сообщает строительный портал "Канонер".

Автор работы - профессор кафедры скульптуры Института живописи, скульптуры и архитектуры Павел Шевченко. Выполненный макет сделан из бронзы, но в память о том, что храм был деревянным, имитирует дерево.

Памятная копия культового сооружения должна в обозримом будущем появиться перед зданием, занятым ОАО "ЛенНИИпроект". От воссоздания полноценного храма, пригодного для служб, решили отказаться: дело ограничится своего рода памятным знаком.

Троице-Петровский собор, впервые воздвигнутый еще при Петре I, неоднократно горел и отстраивался заново, "блуждая" таким образом по карте города.