Поставка муниципалов из ЗакСа

Более 20 человек, трудившихся в Законодательном собрании, стали муниципальными депутатами Петербурга. Помимо бывших парламентариев и помощников депутатов, в местные советы вошли врачи, садовник и директор столовой. ЗАКС.Ру изучил открытую информацию об основных местах работы новых мундепов и рассказывает, кто из бывших и нынешних обитателей Мариинского дворца теперь заседает в муниципалитетах.

Врач и садовник

В муниципальных выборах 2019 года победили несколько сотрудников Мариинского дворца. В частности, врачи СПб ГКУ здравоохранения «Амбулатория Мариинская», которая находится в ЗакСе. Как следует из информации на сайте больницы, она предназначена для депутатов, работников ЗакСа и обеспечивающих ее работу организаций.

Главный врач амбулатории Дмитрий Будко стал муниципальным депутатом в МО «Васильевский», выдвинувшись от «Единой России». Вместе с ним в этот округ избралась его заместитель по медицинской части Ольга Зуева, но она шла на выборы как самовыдвиженка. В разговоре с ЗАКС.Ру Зуева пояснила, что она не принадлежит ни к какой партии и из-за выборов не хотела «экстренно принимать решение» о вступлении куда-либо. Стать мундепом заместительница главного врача захотела, чтобы помогать людям.

- Когда я была на госслужбе, я не могла работать в муниципальных структурах, и, когда ушла с госслужбы, решила, что у меня есть энергия и желание помогать жителям округа, и реализовала его, - рассказала Зуева.

По ее словам, во время кампании она советовалась с действующим главой МО «Васильевский» Игорем Фигуриным, который также является врачом. К какой-либо помощи депутатов из ЗакСа, как отметила замглавврача «Амбулатории Мариинского», она не обращалась.

- Нет, не советовалась с депутатами. Мне кажется, это разные немного уровни, поэтому… Хотя многие депутаты Законодательного собрания были когда-то муниципальными депутатами, я не воспользовалась [возможностью посоветоваться о кампании], - отметила муниципальный депутат.

При этом она заявила, что не конкурировала со своим непосредственным начальником Будко - они даже помогали друг другу. Согласно информации на странице движения «Я люблю Васильевский», Зуева является активисткой организации. Во время выборной кампании издание Znak.com сообщило, что движение работает с политтехнологами, связанными с Евгением Пригожиным.

В муниципальные депутаты прошел и садовник сектора управления материально-технического обеспечения ЗакСа Шафик Ханафеев. «Единая Россия» выдвинула его на выборы в совет МО «Чкаловское», где садовник вошел в пятерку избранных депутатов. Этот округ приглянулся и директору столовой Мариинского дворца Антонине Лимаренко. Она прошла в совет также при поддержке «Единой России».

Главный экономист-эксперт управления материально-технического обеспечения Законодательного собрания Николай Соловьев победил в выборах в МО «Черная речка», куда его выдвинула партия власти. До работы в ЗакСе новоиспеченный мундеп работал в администрации Петроградского района.

Главой управления материально-технического обеспечения является верная соратница спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Алена Кукушкина, в прошлом – мундеп МО «Чкаловское». Она избиралась в совет дважды: в 2009 и в 2014 годах, совмещая полномочия мундепа и должность на государственной службе. Отказаться от мандата Кукушкиной пришлось в 2015 году. Это произошло после обращения активиста Петроградского района в прокуратуру, сообщали СМИ.

Напомним, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и сам в начале 2000-х был муниципальным депутатом МО «Чкаловское». Политики неоднократно называли Петроградский район Петербурга «вотчиной Макарова».

Глава ЦИК Элла Памфилова в сентябре 2019 года заявила, что спикер парламента осуществлял «прямое вмешательство» в муниципальные выборы. Макаров в ответ сказал, что цель любой партии – победить, и не отрицал своего вмешательства в ход выборов.

- Конечно, согласен с тем, что я вмешиваюсь в эти выборы. Я не просто вмешиваюсь. Я представляю “Единую Россию”, и цель любой партии - завоевать власть, удержать власть и использовать власть. Безусловно, представляя партию “Единая Россия”, я делаю всё для того, чтобы кандидаты от партии “Единая Россия” побеждали на этих муниципальных выборах, - заявил спикер ЗакСа.

Дорогу помощникам

Муниципальными депутатами в 2019 году стали 14 помощников депутатов ЗакСа. Среди них, например, новый мундеп МО «Колпино» Надежда Максимова, которая была главным помощников парламентария от «Единой России» Елены Киселевой.

Помощница единоросски Галины Назаровой Оксана Умнова избралась в МО «Пискаревка» и стала главой совета. Умнова - дочь представителя «Единой России» в ЗакСе Веры Сергеевой. Помощник депутата от «Единой России» Игоря Высоцкого Сергей Кочанжи вошел в совет МО «Невский округ».

«Правая рука» спикера ЗакСа Макарова Никита Титенко не только прошел в совет МО «Аптекарский остров», но и занял должность главы округа. Помощник же заместителя председателя ЗакСа Сергея Соловьева Ян Липинский стал мундепом в МО «Семеновский».

Два помощника петербургских парламентариев переизбрались в советы депутатов муниципальных образований. Станислав Иванов снова стал мундепом в МО «Сергиевское», также он работает на депутата от «Единой России» Сергея Купченко. Другой переизбравшийся – Вячеслав Бороденчик из МО «Коломяги», который входит в совет с 2009 года. Все вышеперечисленные выдвигались от «Единой России», кроме Бороденчика, который состоит в КПРФ.

Пошли в муниципалитеты и помощники депутатов не от партии власти. В частности, помощник депутата-эсера Алексея Ковалева Игорь Тарасов вошел в совет МО №21 от «Справедливой России». От Партии роста в МО «Сестрорецк» избралась Ольга Яковлева, которая работает на парламентария Оксану Дмитриеву. Другой ее помощник Павел Швец стал новым главой МО №72. При этом Швец также является руководителем регионального отделения партии.

Руководителями муниципалитетов назначили и работников других оппозиционных депутатов: Арсений Афиногенов от «Яблока» стал главой МО «Литейный округ» (помощник Бориса Вишневского), а Елена Беляева от «Справедливой России» - МО «Гражданка» (помощница Михаила Амосова).

Не удается пока занять место во главе совета помощнице депутата Максима Резника – Ольге Галкиной. Она прошла в совет мундепов МО «Морской» как самовыдвиженка. На первом заседании муниципалов округа Галкину выдвинули на должность председателя, но за нее проголосовала только половина совета – ее команда, а единоросы и одна самовыдвиженка захотели сделать главой представителя «Единой России» Игоря Иванова. Мундепы решили отложить выборы главы совета до тех пор, пока не смогут договориться.

Три избранных муниципальных депутата Петербурга являются помощниками депутатов Государственной Думы. «Правая рука» единоросса Евгения Марченко Артем Черевко переизбрался от «Единой России» в МО «Ржевка». Он входит в совет муниципалитета с 2009 года. Также от партии власти выдвигалась помощница Михаила Романова Анастасия Иванова. Она победила в МО №75. В муниципалитет округа «Гавань» прошла помощница Сергея Миронова Олеся Кощеева. Она избиралась от «Справедливой России».

От парламентария до мундепа

Помощница Резника Ольга Галкина, которая прошла в МО «Морской», ранее уже состояла в совете этого муниципалитета – она избралась туда в 2009 году и возглавила округ. В 2011 году Галкина стала депутатом Законодательного собрания, выдвинувшись от партии «Яблоко». Позже она вышла из партии. На следующих выборах в ЗакС в 2016 году Галкина в парламент не переизбралась.

Ещё один бывший депутат петербургского парламента Вадим Войтановский также теперь заседает в муниципалитете. Он выиграл выборы как самовыдвиженец в МО «Лиговка-Ямская», который и возглавил. В ЗакСе Войтановский пробыл несколько созывов: с 2000 до 2011 год, а избирался туда как член партии «Единая Россия».

Представитель «Справедливой России» Виктор Ложечко вошел в совет МО «Правобережный». С 2011 по 2016 года он был депутатом Законодательного собрания, но в шестой созыв парламента не прошел.

Депутатом в МО «Малая Охта» стал выдвиженец «Трудовой партии России» Игорь Риммер, в прошлом созыве он также был в совете мундепов округа. С 1998 по 2011 года он был депутатом Законодательного собрания.

Трудиться в качестве муниципального депутата начал и бывший парламентарий Игорь Артемьев. В ЗакСе он заседал два созыва с 1998 по 2007 года и представлял там сначала партию «Яблоко», а затем «Родина». Переизбраться же в городской парламент в 2007 году от «Единой России» не смог, но прошел от партии власти в состав мундепов МО №72 в 2019 году.

В МО «Шушары» муниципальным депутатом стал Евгений Медведев, который был депутатом ЗакСа в созыве 2011-2016 годов. В Законодательном собрании Медведев состоял во фракции ЛДПР, а в мундепы пошел как самовыдвиженец.

София Саттарова

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