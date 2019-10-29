ФСБ проводит обыски по делу о мошенничестве при строительстве "Газпром Арены"

Сотрудники ФСБ и экономической полиции проводят обыски по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены», пишет «Фонтанка.ру».

Сообщается о проведении 25 обысков по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания, следователей интересует генподрядчик систем безопасности на стадионе – ООО «Группа компаний "Охрана"». Согласно выборочному анализу закупочных цен на оборудование, стоимость завышалась от 30% до 100%, в частности, на блокираторы радиовзрывателей и систем обнаружения. Следователи не исключают, что на стадионе установили камеры видеонаблюдение более низкого качества, чем предполагалось проектом. Часть полученных денег из бюджета могла перечисляться на расчетные счета нерезидентов в Латвии.

Также возникли вопросы к поставщику ГК «Охрана» - ООО «П.С.П.-Колизей». Эта компания поставила светодиодные экраны.

Это не первое дело о мошенничестве, связанное со строительством стадиона. Ранее сообщалось о деле, в рамках которого проверяли субподрядные контракты ООО «Атлант», которое занималось кровельными работами на арене.

В самом начале стройку курировал бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Сейчас его обвиняют в хищении более 50 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку табло, он арестован. Оганесян полностью признал свою вину.

Стадион «Газпром Арена» строили 10 лет, его стоимость выросла с 6 млрд до более 40 млрд рублей. Стоимость изначального строительства выросла с 6 млрд рублей до более чем 40 млрд. Уже после сдачи объекта в эксплуатацию, к его качеству возникло много претензий: несколько раз ломалось выкатное поле, газон был с проплешинами, протекала крыша. В июле 2018 года бывший вице-губернатор Игорь Албин заявил, что на постройку стадиона из бюджета Петербурга было выделено более 100 млрд, а еще 19 млрд добавили инвесторы.

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