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16:48

Путин и Собянин открыли памятник Евгению Примакову в Москве

фото ЗакС политика Путин и Собянин открыли памятник Евгению Примакову в Москве

К 90-летию со дня рождения крупного советского и российского политика Евгения Примакова памятник в его честь открыли президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Многие люди в России и за рубежом думают о Евгении Максимовиче с теплотой и сердечной признательностью и осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта. <...> Глубоко символично, что памятник Примакову установлен рядом с министерством иностранных дел. Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова", - произнес Путин, слова которого цитирует агентство новостей "Москва".

По словам главы государства, юбиляра, которого уже нет в живых, всегда отличали "неисчерпаемая внутренняя сила" и благородство.

В конце 1990-х годов Примаков занимал должности министра иностранных дел и впоследствии - премьер-министра. В 1999-2000 годах команда Путина (партия "Единство") и команда Примакова ("Наш дом Россия"), вторым человеком в которой был тогдашний московский мэр Юрий Лужков, открыто конкурировали между собой как две главных политические силы в стране. Примаков рассматривался среди возможных преемников президента Бориса Ельцина как главный "тяжеловес" с наибольшим рейтингом, однако выбор Ельцина остановился на Путине.

От продолжительной болезни, уже долгое время не занимая никаких государственных должностей, но и не будучи в опале, политик скончался летом 2015 года.

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18:55    
живой мотве же БЮСТ поставят в ПАРКЕ ПОБЕДЫ- радость же какая!

18:24    
А на твою могилу, гадёныш , будут приходить только срать.

17:23    
СКОРО откроют и его подруге МОТВЕ

Страница 1-ая (всего: 1)
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