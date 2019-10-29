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16:57

Гендиректор "Северсталь Российская сталь" стал мэром Череповца

фото ЗакС политика Гендиректор "Северсталь Российская сталь" стал мэром Череповца

Депутаты Гордумы Череповца проголосовали за назначение мэром города бывшего гендиректора компании «Северсталь Российская сталь» Вадима Германова, сообщается на сайте мэрии.

Прежний мэр, Елена Авдеева, была назначена членом Совета Федерации от Вологодской области 19 сентября. Кроме Германова, на должность главы Череповца претендовал директор городского банно-прачечного хозяйства Руслан Борохович.

Депутаты проголосовали за кандидатуру Германова единогласно. Он поблагодарил их за доверие, заявив, что «такое голосование дорогого стоит».

«Благодарю вас за доверие. Такое голосование дорогого стоит. Давайте вместе работать и делать наш город более уютным». Новым гендиректором «Северсталь Российская сталь» назначен Евгений Виноградов.

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