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16:57

Смольный согласовал левым силам митинги 7 ноября

фото ЗакС политика Смольный согласовал левым силам митинги 7 ноября

Представители коммунистических партий и организаций проведут 7 ноября митинг в честь 102-й годовщины Октябрьской революции, сообщил ЗАКС.Ру секретарь ЦК партии РОТ-Фронт Степан Маленцов.

По его словам, Смольный согласовал проведение акции в понедельник, 28 октября. В оргкомитет митинга также вошли представители РКРП, «Другой России», Объединенной коммунистической партии и «Левого блока». Также к участию в митинге приглашены члены независимых профсоюзов из объединений «Конфедерация труда России» и «Союз профсоюзов России».

Акция рассчитана на 200 человек. Она запланирована на 18-00.

Шестью часами раньше свой митинг на площади Ленина начнет партия «Коммунисты России». По словам руководителя ее петербургского отделения Сергея Малинковича, вечером 7 ноября отдельные его однопартийцы намерены принять участие в шествии КПРФ.

- РОТ-Фронт – хорошая организация, но для нас, как для пятой партии страны, не представляет большого интереса, - добавил он.

Напомним, КПРФ не удалось согласовать с городскими властями традиционное шествие от Финляндского вокзала к крейсеру «Аврора». Комитет по вопросам законности предложил им перенести мероприятие в Удельный парк. Городская партийная организация на этот вариант не согласилась и обратилась лично к губернатору Александру Беглову.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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