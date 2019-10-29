В епархии хотят отменить высотные ограничения для новых петербургских храмов

Архитектор петербургской епархии Дмитрий Борунов выразил недовольство существующими сегодня высотными ограничениями, распространяющимися на строительство новых храмов в городе. Свою позицию Борунов озвучил в ходе дискуссии о воссоздании утраченного храма на Сенной площади, что входит в планы РПЦ.

"Город имеет значительные утраты, которые когда-то формировали ансамбли, и надо восстанавливать в исторической части города все то, что утрачено. Этими утратами восприятие города искажено. Это был совсем другой город", - цитирует Борунова "Интерфакс".

Несмотря на то, что до большевистской революции де-юре запрещалось строить храмы выше, чем уровень карниза Зимнего дворца, для архитектора тот старый Петербург близок к идеалу, поскольку писаным правилом зачастую пренебрегали.

Ранее главный архитектор города Владимир Григорьев заявлял, что для воссоздания в полном объеме Спаса на Сенной придется реконструировать как минимум одну из трех станций метро, расположенных на оживленной площади.