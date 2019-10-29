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17:46

Полицейский из дела Раджабова о броске бутылки отказался считать себя потерпевшим и уволился

фото ЗакС политика Полицейский из дела Раджабова о броске бутылки отказался считать себя потерпевшим и уволился

Проходивший потерпевшим по делу Самариддина Раджабова полицейский Максидов отказался признавать себя таковым и уволился, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, Максидову «роль» потерпевшего предложило следствие после допроса в качестве свидетеля, однако полицейского это не устроило. «По нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», - добавил адвокат.

В первоначальных показаниях Максидов говорил, что слышал звук падения бутылки, но не видел, куда она попала. Полицейский на допросе «с уверенностью» говорил, что тара в него не попала.

Согласно новому постановлению, Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к трем полицейским: Линнику, Комбарову и Внукову. По версии следствия, их напугал звук падающей бутылки, который они восприняли как угрозу применения насилия к ним.

Раджабова, как и других фигурантов «московского дела», обвиняют в нарушении ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Потерпевший полицейский Линник сначала утверждал, что брошенная Раджабовым бутылка попала ему в шею и причинила боль, а затем изменил показания, сказав, что она только напугала его, и таким образом на него было оказано «психологическое давление». Экспертиза ФСБ соприкосновения бутылки с телом полицейского не выявила.

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20:49    
один честный нашелся... бегите все из этой полицейской охранки, а то начальство из вас всех сделает угловников, а потом же и посадит......

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