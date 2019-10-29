Никита Белых завел "блог тюремного библиотекаря"

Осужденный за получение взятки бывший губернатор Кировской области Никита Белых, работающий в библиотеке при колонии строгого режима в Рязанской области, объявил о том, что теперь на регулярной основе будет вести авторский блог, посвященный реалиям российской неволи. По его мнению, у него есть все шансы для того, чтобы делать это максимально объективно, поскольку обращаются с ним так же, как и с остальными зэками. По понятным причинам самостоятельно выкладывать в социальные сети Белых свои тексты не может, поэтому процедура обещает быть забюрократизированной.

"Должен признать, почерк у меня отвратительный. Так что если вы увидите в тексте бессмысленные и бессвязные слова и выражения, возможно, это не я сошел с ума, а расшифровать мой почерк не очень получилось", - анонсировал Белых.

В "пилотном" тексте он перечисляет свои нынешние трудовые обязанности. Среди прочего, он ведет передачи на специальном тюремном радио, занимается просветительской работой (лекция, чтения) и проводит социологические опросы.

Записки и заметки бывшего чиновника в дальнейшем будут появляться на главной странице сайта радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, Белых, задержанный на месте преступления в 2016 году, приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В одном из последних интервью он признался, что на выплату присужденного штрафа ему не хватит и целой жизни.