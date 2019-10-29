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18:54

Шендерович указал на главное политическое различие между Россией и Украиной

фото ЗакС политика Шендерович указал на главное политическое различие между Россией и Украиной

Стиль и формат общения с прессой глав государства определяют больше, чем может показаться на первый взгляд, считает публицист и писатель Виктор Шендерович, которого во время украинских гастролей попросили обозначить главную для него разницу в управлении близлежащими государствами. Закрытость и, наоборот, беззащитность условного президента перед любым задающим вопрос человеком влияют на общий климат и общественную температуру в целом, уверен известный сатирик, и, к его прискорбию, температура российская никуда не годится.

"Журналист просто в прямом эфире может начать прилюдно терзать президента страны, задавая неприятные вопросы, и он как миленький входит с вами в диалог. В России это невозможно, там полный порядок и запах морозилки, это морг, где каждый лежит с номерочком на ноге на своей полочке, и все полностью управляемо. Хороший морозильный запах, пока не сломается морозилка - а потом сразу начнет смердеть", - сопоставил он на частном примере политические системы двух стран в интервью Youtube-каналу Censor.

По мнению литератора, президент Владимир Путин, если оценивать его как менеджера, крайне неудачлив и проиграл почти все, что можно, кроме одного - поддержания "шовинистической и оборонной" установки в умах сограждан, которая пока продолжает играть на руку ему и его рейтингу.

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20:58    
шендерович верно указал у нас не "президент" - а неадекватный царь-горох, развращенный неограниченной законами властью, изнеженный и стареющий посетитель спа-салонов... все кто его поддерживают - гопота, уголовники, коррупционеры и прочая шваль, крепостные и крепостники - все те, кто заинтересован в дальнейшем разворовывании национальных богатств или те кому нравится положение холопа, любящего лизать сапоги барам и плетку на псарне миллиардера клишаса или крепостника, михалкова... на фоне зеленского, трампа и прочх вменяемых президентов - путин жалок и смешон в своих пацанских понтах и крайнем невежестве...

20:30   numanshershnev   numanshershnev1990350uu16@mail.ua
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---=-- http://ogo.gl/anticam

19:25    
Путин объявил ультиматум Украине по ДНР с ЛНР по встрече в "нормандском" формате, и сразу начался отвод укровойск, несмотря на сопротивление нацистов...Крайне жёсткий ультиматум Путин предъявил Украине по транзиту газа, загоняя Украину и Европу в угол, а уже наступает зима...

19:07    
Путин-мачо-браво! Особенно нравится его внешняя политика, усиление геополитического доминирования России в мире, укрепление вооружённых сил и тд. А Украина-это сборище пассивных гомосеков в прямом и переносном смыслах, даже под флагами Бандеры!

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