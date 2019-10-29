Ройзман намерен участвовать в выборах в Госдуму

Политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своем YouTube-канале заявил, что собирается участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Ройзман напомнил, что он уже был депутатом Госдумы – в IV созыве, с 2003 по 2007 год. «Я понимаю, как устроена Государственная дума, я умею работать, и об этой работе я знаю больше многих», - заявил политик, отметив, что он также работал в комитете нижней палаты парламента по безопасности.

По словам Ройзмана, у него есть предложения от нескольких партий по участию в этих выборах, но пока он склоняется к варианту «идти в любовую, собирать подписи» - то есть, в порядке самовыдвижения. Этот способ Ройзман считает самым правильным стартом избирательной компании, но в то же время напомнил, как во время кампании на выборах в Мосгордуму в 2019 году кандидатам отказывали в регистрации, считая их подписи поддельными.

«Начинаю потихонечку настраиваться, смотреть ресурс, активизировать сторонников, у кого какие подсказки – пожалуйста», - подытожил Ройзман.

В январе Ройзман говорил, что уверен в своих шансах на победу на выборах в Госдуму, но не видел в этом смысла.